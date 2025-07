Empresarios del sector turístico expresaron su preocupación ante la presentación de un anteproyecto de ley que busca regular los alquileres de corta estancia, conocidos como Airbnb.

Piden que estos operen bajo las mismas condiciones y exigencias que se les solicita a los negocios ya establecidos; de lo contrario seguirá representando una “competencia desigual”, sin cumplir con “las mismas exigencias legales y fiscales”.

La iniciativa presentada por el diputado, Netfali Zamora, busca brindarle “seguridad jurídica” a estos hospedajes, que operan de forma “ilegal”.

Ovidio Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (CAMTUR), indicó que “los Airbnb son necesarios, ya que en los destinos sol y playa, la oferta hotelera es muy baja y estas instalaciones, en momentos de alta demanda, permiten la llegada de turistas que de forma directa dinamizan la economía. Sin embargo, no pueden existir negocios que asuman la responsabilidad fiscal, social y otras que no”.

Diaz señaló que “no tenemos muy clara una iniciativa sobre cobrar un 5% más a estos establecimientos, sin un profundo conocimiento, no lo vemos prudente. Ojalá invitaran a la Cámara de Turismo para aportar sobre esta iniciativa, con el propósito de producir una ley que beneficie a todos los sectores por igual”.

En tanto, Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, comentó que “este anteproyecto en lugar de generar seguridad jurídica, provoca lo contrario, incertidumbre y preocupación”. Destacó que “hay una clara percepción de que la ley fue elaborada sin un diálogo con todas las partes interesadas. Además, para que una regulación sea efectiva y justa, se necesita el aporte de anfitriones de la industria hotelera y la ciudadanía. La ausencia de este consenso genera desconfianza”.

Julio Botello, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), Capítulo de Coclé, dijo que lo “primero es ordenar estos emprendedores que no declaran y ni justifican los ingresos que tienen a través de estos arrendamientos de inmuebles, lo que se convierte en una competencia desigual para los hoteles, cabañas o pensiones que sí declaran y dejan constancia de quienes están utilizando sus habitaciones”.

El presidente de la Cámara de Turismo de Veraguas, Ángelo Solanilla manifestó que “hay que ordenar ese sector porque no se tiene idea de cuántas personas usan plataformas de este tipo para alquilar habitaciones y lo triste es que esas personas no hacen declaraciones de renta y no pagan impuestos”. Solanilla mencionó que “los costos que ellos van a tener son muy inferiores a los que tienen los hoteles y eso es una competencia desigual”.

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) presentó sus recomendaciones que están alineadas con propuestas ya compartidas en el proceso de consulta para la nueva ley de Turismo, y responden a la creciente preocupación por una competencia desigual entre los establecimientos registrados y aquellos que operan sin cumplir las mismas exigencias legales y fiscales. Entre los principales aportes destacaron la equidad tributaria y se propuso elevar el ITBMS del 10% al 15% para los hospedajes turísticos de corta estancia, con la inclusión de una contribución especial del 5% destinada a un fondo de desarrollo turístico administrado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).