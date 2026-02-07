IMA suspende agroferias y cierra tiendas por operativos de Carnaval

Con la llegada del Carnaval, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que sus actividades a nivel nacional presentarán ajustes en su programación, debido a la redistribución del personal de seguridad durante las festividades.

La institución explicó que, dado el despliegue masivo de los estamentos de seguridad en el marco del “Operativo de Carnaval”, no se cuenta con el apoyo logístico y de vigilancia necesario para garantizar el desarrollo normal de sus eventos y puntos de venta.

Calendario de cierres y suspensiones

De acuerdo con el comunicado oficial, las medidas se aplicarán de la siguiente manera:

Agroferias: Todas las ferias a nivel nacional quedarán suspendidas a partir del próximo lunes 9 de febrero.

Tiendas permanentes y distribuidoras: Estos establecimientos permanecerán cerrados a partir del viernes 13 de febrero.

El IMA ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes que estos ajustes temporales puedan causar en el abastecimiento de productos de la canasta básica. Asimismo, instó a los consumidores a mantenerse informados a través de las redes sociales y canales oficiales de la institución para conocer la fecha de reanudación de las actividades.

Esta medida busca priorizar el orden público y la seguridad de los asistentes, alineándose con los esfuerzos nacionales de protección civil durante la semana de fiestas.