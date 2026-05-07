Intensificarán monitoreo en estaciones para verificar calidad de combustibles

La Secretaría Nacional de Energía y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) intensificarán los monitoreos en las estaciones de servicio para verificar la calidad del producto que reciben los consumidores, como parte de las acciones coordinadas para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y brindar tranquilidad a la ciudadanía.

Durante una reunión entre ambas entidades, la Secretaría Nacional de Energía explicó que el proceso de verificación inicia con la toma de muestras por empresas inspectoras independientes en los puntos de ingreso al país, las cuales son analizadas en laboratorios certificados por el Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Comercio e Industrias para validar que cumplan con las especificaciones técnicas exigidas antes de autorizar la distribución de cada lote en el mercado nacional.

La ACODECO, por su parte, mantiene entre sus funciones la verificación de que las estaciones dispensen la cantidad correcta, que los precios estén visibles al público y que el combustible no presente contaminación por agua.

Ambas instituciones acordaron reforzar los operativos de vigilancia: la Secretaría continuará verificando que los productos que ingresan al país cumplan con las especificaciones técnicas, mientras que la ACODECO enfocará sus acciones en las estaciones de servicio para garantizar que no existan factores externos que alteren la calidad del combustible que llega al tanque de los usuarios.