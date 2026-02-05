Irene Orillac de Simone asume la presidencia de la CAPAC

Irene Orillac de Simone asumió la presidencia de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) para el período 2026, marcando un hito al convertirse en la primera mujer en liderar el gremio desde su fundación.

Durante su intervención, Orillac de Simone señaló que su gestión estará enfocada en dar continuidad a los avances institucionales, fortalecer los servicios al miembro, dinamizar las comisiones de trabajo, ampliar los programas de capacitación y promover condiciones que impulsen la inversión, la generación de empleo y la estabilidad laboral en el sector.

“Asumo este cargo con el compromiso de servir a la Capac, a la industria y al país. Nuestro gremio debe seguir siendo un actor propositivo, técnico y responsable, que contribuya al fortalecimiento del sector y al desarrollo nacional”, expresó Orillac de Simone, al destacar además la importancia de mantener una relación permanente de diálogo con las autoridades y los distintos actores económicos y sociales.

La nueva presidenta hizo un llamado a la unidad del gremio y al trabajo conjunto, señalando que el momento que vive el país exige cohesión, responsabilidad y visión común para enfrentar los desafíos del sector.

Además, subrayó la necesidad de reordenar las prioridades de inversión pública, promover proyectos estratégicos y acompañar las iniciativas que permitan generar empleos y atender las necesidades de infraestructura y vivienda que demanda el país.

Como parte de los avances recientes, hizo alusión a la firma de una nueva Convención Colectiva de Trabajo con organizaciones sindicales, proceso que —según destacó— se desarrolló en un marco de diálogo y estabilidad, y que sienta las bases para una nueva etapa en las relaciones laborales del sector.

La Junta Directiva 2026 quedó conformada por el Gabriel Diez Montilla como primer vicepresidente; Demetrio Arosemena como segundo vicepresidente; Alexis Fletcher como secretario; Juan Carlos Muñoz como tesorero y Carlos Fábrega como fiscal.

La integran, además, en representación de los Contratistas Generales y Especializados, Walter Medrano G., José Orillac, Martín Sosa, Luis Fernando Jované, Julio Salceda G., Tito De Morais Serra y José López; por el sector Promotor e Inmobiliario, Francisco Cheng; por Banca, Seguro y Afianzamiento, Alexander Crisán; por los Corredores de Bienes Raíces, Tania Di Bello; por Fabricantes y Proveedores, Paul Dávila; y por Consultores y Profesionales, Juan A. Yinh.