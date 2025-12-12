Irene Orillac de Simone busca presidir la CAPAC

El próximo 17 de diciembre, la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), realizará su Asamblea General Ordinaria de Elecciones para escoger a la nueva junta directiva para el periodo 2026.

Irene Orillac de Simone, es la única aspirante al cargo de presidente y se convertirá en la primera mujer en dirigir el gremio.

Simone presentó su postulación, acompañada de un equipo de profesionales con amplia trayectoria en la industria. Al formalizar su candidatura, señaló que mantiene “un profundo compromiso con la institución” y que aspira “a aportar desde la experiencia y el consenso, fortaleciendo el rol del gremio como referente del sector construcción”.

La CAPAC informó que “de conformidad con los estatutos del gremio, durante la Asamblea se elegirán seis dignatarios: presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario, tesorero y fiscal. Adicionalmente, se escogerán siete directores representantes de la clasificación de contratistas generales y especializados, entre una lista de postulados”.

Asimismo, la Junta Directiva se completa con la elección de un director por cada una de las siguientes clasificaciones: promotora e inmobiliaria; banca, seguros y afianzamiento; corredores de bienes raíces; fabricante y proveedor; y consultor y profesional.

La jornada electoral será en la sede de la CAPAC y se desarrollará en dos turnos: de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 6:30 p.m., con el objetivo de facilitar una amplia participación de los agremiados en este ejercicio institucional.