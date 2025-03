Jubilados: comercios incumplen con los descuentos

Algunos restaurantes y franquicias insisten en mantener promociones por más de tres meses en los menús para no aplicar los descuentos a jubilados, pensionados y de tercera edad establecidos en la Ley 6 de 1987, denunciaron consumidores.

El jubilado Heracles Pilides, opinó que “hacen promociones inclusivas más de 30 días y lo que están vendiendo son productos que se están venciendo o alimentos que están vencidos. ACODECO tiene que hacer una campaña de fiscalización de cumplimiento”.

Por su parte, Guillermo Cortés del Movimiento Mundos Unidos por los Jubilados, contó que en varias ocasiones "no han querido aplicar el descuento porque dicen que están en promoción. Cuando les pregunto en qué parte de la Ley dice que cuando hay promociones en menú no hay descuento, no me saben contestar".

La Ley 6 de 1987 establece que los jubilados, pensionados y tercera edad tienen derecho a un descuento del 25% en consumo individual de comida en cualquier restaurante. Mientras que, un 15% en gasto de comidas rápidas con franquicias nacionales e internacionales.

Al respecto, Guadalupe Murillo del departamento de Educación de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reconoció que es una práctica frecuente de los comercios.

Murillo explicó que "las promociones lo más que pueden durar son tres meses. El jubilado tiene dos opciones. La primera de tomar el precio de la promoción y si no el precio regular con el descuento".

Instó a los jubilado a presentar la denuncia en la ACODECO llevando la factura de compra.

Por su parte, Pedro Meilán, abogado y exdirector de ACODECO, resaltó que "el jubilado tiene la opción de elegir el precio de la promoción o el precio regular con descuento. Si es promoción no aplica el descuento".