La ABP realizará el XXIX Congreso Hemisférico del 12 al 14 de agosto

Del 12 al 14 de agosto, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) realizará el XXIX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Este congreso, reunirá a más de 1,000 profesionales de primer nivel especializados en cumplimiento, riesgo y auditoría, provenientes de diversos sectores del ámbito financiero y no financiero, desde América Latina, Estados Unidos y Europa, indicó la ABP.

Este evento, que se realizará en el Panama Convention Center, va dirigido a bancos, aseguradoras, casas de valores, corredores, empresas inmobiliarias, firmas de abogados, de contadores y otras empresas de diversos sectores comprometidos con la lucha contra el blanqueo de capitales y delitos económicos.

Raúl Guizado, Presidente de la Junta Directiva de la ABP, señaló que “el XXIX Congreso Hemisférico se consolida como una plataforma fundamental no solo para el sector bancario, sino también para todos los sectores comprometidos en la lucha contra los delitos financieros. Este año, la diversidad de temas refleja la necesidad urgente de cooperación y acción global, abarcando desde la regulación internacional hasta la adopción de nuevas tecnologías en la prevención de delitos financieros”.

En tanto, Edita Pérez Broce, presidenta del Comité Organizador, indicó que “este evento representa mucho más que una reunión de expertos. Es una oportunidad estratégica para renovar alianzas internacionales y fortalecer un sistema financiero global más resiliente y seguro. Enfrentar los retos del crimen financiero exige la cooperación de todos los sectores, desde los bancos hasta las empresas tecnológicas, los gobiernos y la sociedad civil”.

Entre los ponentes más destacados se encuentra el conferencista y empresario Xavier Serbia, quien abordará el tema “De Panama Papers a Panama Clean: El Silencio mediático y lecciones para no repetir la historia”, un análisis profundo sobre las lecciones necesarias para garantizar la transparencia y la prevención.

Durante estos tres días, se realizarán conferencias magistrales y talleres prácticos sobre una amplia gama de temas, como la validación de modelos de monitoreo del comportamiento del cliente, la evasión fiscal, la adopción de activos digitales como moneda de curso legal, y los riesgos emergentes de la inteligencia artificial en la prevención de delitos financieros.

En los últimos años, el país ha demostrado un compromiso continuo con la transparencia, destacándose por su reciente salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su exclusión de la lista de países de alto riesgo de la Unión Europea, lo que ha reforzado la imagen de Panamá como un destino financiero confiable.