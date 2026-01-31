La APEDE pide mantener estabilidad en el sector portuario

Tras el pronunciamiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) resaltó el mensaje de tranquilidad, orden y seguridad jurídica transmitido por el presidente de la República, José Raúl Mulino, al reafirmar la continuidad de la cadena logística del país.

La Apede a través de un comunicado manifestó que el gremio reconoce los cuestionamientos de ilegalidad y falta de transparencia en los procesos de equiparación y renovación del contrato de la nación con Panama Ports, los cuales finalmente derivaron en la declaratoria de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, la asociación indicó que, desde la óptica empresarial, esta decisión refuerza una vez más la importancia de que los procesos contractuales del Estado se conduzcan con criterios claros, con apego a la ley y alineados al interés nacional, como base para generar la confianza y sostenibilidad en el tiempo.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis expresó que, aunque esta sentencia podría interpretarse como un mensaje adverso a la inversión privada en Panamá, APEDE sostiene que la defensa de la estabilidad jurídica no equivale a la protección automática de concesiones o contratos, sino al fortalecimiento de los mecanismos institucionales en defensa del interés público.

De Sanctis detalló que “el pronunciamiento del presidente aporta tranquilidad en un escenario sensible. Se ha actuado con planificación, sin improvisaciones, protegiendo la continuidad operativa de los puertos, los empleos y la confianza de los usuarios del sistema logístico”. Y afirmó que el gremio valora positivamente que el Gobierno haya activado un plan de contingencia previamente estructurado, que garantiza la continuidad operativa de los puertos de Balboa y Cristóbal, sin afectaciones a la cadena logística global, a los proveedores ni a los clientes internacionales, tal como ha sido reiterado por las autoridades competentes.

APEDE destaca la designación de un equipo técnico de alto nivel para liderar el proceso de transición, encabezado por el ingeniero Alberto Alemán Zubieta, cuya trayectoria y experiencia aportan credibilidad, rigor técnico y confianza en una etapa que debe desarrollarse con orden, transparencia y alineada con las mejores prácticas internacionales. De igual forma, el gremio valora la selección de APM Terminals para la operación transitoria, multinacional líder en gestión de la cadena de suministro y operación de terminales portuarias.

A su vez recalcó que considera que las empresas exportadoras y el sector privado en general no deberían verse afectados por esta decisión. Panamá mantiene relaciones comerciales diversificadas, reglas claras y una plataforma logística que continúa operando con normalidad. “El mensaje del presidente ha sido claro: hay continuidad, hay reglas y hay seguridad jurídica. Eso es lo que valoran los mercados y los socios comerciales. La estabilidad no se mide solo por un fallo, sino por la forma responsable en que un país gestiona sus decisiones”, añadió De Sanctis.

Adicionalmente, el gremio subrayó que la forma en que el Ejecutivo ha abordado este escenario, garantizando los derechos laborales, la continuidad de los contratos, el diálogo con los operadores y el respeto a la legalidad envía una señal positiva a la comunidad internacional y reafirma a Panamá como un centro logístico confiable y estratégico. “Panamá enfrenta este momento con madurez institucional. Cuando hay reglas claras y liderazgo responsable, el país avanza y genera confianza”, concluyó la presidenta de APEDE.

Finalmente APEDE hace un llamado al gobierno nacional a mantener la comunicación, la transparencia, la legalidad y la seguridad jurídica durante este delicado proceso de transición. El gremio subraya que una conducción responsable y alineada a estos principios es clave para proteger la imagen internacional de Panamá, y lejos de afectar su reputación, convertir este proceso en un referente regional de manejo institucional en contexto de incertidumbre.