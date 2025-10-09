Economía

La Asamblea aprueba acuerdo con el Mercosur

Redacción Web
09 de octubre de 2025

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica N.º 76 entre Panamá y el Mercado Común del Sur (Mercosur), en la sesión de este jueves, 9 de octubre.

El proyecto de ley, identificado como Ley 201, fue debatido durante tres días y, para sustentarlo, comparecieron ante el pleno los ministros Julio Moltó, del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), y Roberto Linares, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), quienes respondieron a los cuestionamientos de los diputados.

El acuerdo suscrito con Panamá busca elevar al país al nivel de Estado Asociado, permitiéndole integrarse gradualmente al sistema de cooperación, intercambio comercial y normativo del bloque conformado originalmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que constituye uno de los bloques económicos más relevantes de América del Sur.

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que agradece a la Asamblea por la aprobación del documento, asegurando que representa un mercado de más de 300 millones de personas. “Este es un paso trascendental que permitirá a Panamá fortalecer y proyectar aún más su plataforma logística y comercial, consolidando su posición como centro estratégico de conexión entre América Latina y el mundo”, expresó la nota divulgada por Cancillería.

Con la aprobación de esta ley, Panamá se convertiría en el primer país fuera de Sudamérica en ser parte del Mercosur.

