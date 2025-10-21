La ASEP impuso millonarias multas a distribuidoras de electricidad

La administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez Crespo, informó este martes, 21 de octubre la aplicación de multas que superan los B/.18.5 millones de balboas entre las tres empresas de distribución eléctrica ENSA, EDEMET y EDECHI por infringir las normas de calidad del servicio.

“Estamos aplicando una fiscalización y regulación férrea para garantizar un servicio de calidad a todos los usuarios, por lo que estas multas reflejan nuestro compromiso con el país”, dijo Rodríguez.

Según la ASEP, todas estas empresas infringieron lo establecido en el artículo 80 (numeral 3) de la Ley No. 6 de 1997, que los obliga en mantener altos niveles de calidad, mismo que no cumplieron.

En total, la entidad aplicó 10 multas entre todas estas compañías durante los años 2019 al 2022, resueltas entre los meses de agosto y noviembre de 2024, bajo esta nueva administración por el monto de B/.18.5 millones de balboas. La empresa ENSA fue multada en tres ocasiones (2020, 2021 y 2022) por un monto global de B/.780 mil 321 balboas; EDEMET, por su parte, recibió cuatro sanciones (2019, 2020, 2021 y 2022) por un total de B/.13 millones 522 mil balboas y EDECHI también sancionada en tres ocasiones (2020, 2021 y 2022) por un total de B/.4 millones 270 mil balboas.

“Todo el monto aplicado en multa debe ser acreditado a los clientes que se vieron afectados durante las fechas indicadas y debe reflejarse mediante una leyenda en la facturación de cada cliente”, explicó Rodríguez Crespo, al tiempo que indicó que, en el caso de ENSA, ya fueron acreditaron los B/.780 mil 321 balboas en su totalidad, mientras que EDEMET y EDECHI lo harán en las próximas fechas.

Desde el primer mes de la administración de Zelmar Rodríguez al frente de la ASEP (junio 2024), se habían resuelto multas por B/.21 millones de balboas más las nuevas sanciones por B/.18.5 millones de balboas, reflejan una cuantía histórica de más de B/.39 millones sólo en distribución de energía eléctrica.