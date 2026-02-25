La ASEP supervisa avance del soterramiento de cables en Obarrio

La administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) Zelmar Rodríguez realizó una visita de supervisión al proyecto de soterramiento eléctrico que se ejecuta en el sector de Obarrio, una de las zonas financieras y comerciales más representativas de Ciudad de Panamá.

Rodríguez subrayó que el soterramiento no solo transformará la estética urbana, sino que también representa “una mejora sustancial en la confiabilidad del servicio, al reducir la exposición a eventos climáticos y alinearse con estándares internacionales de infraestructura moderna”.

El proyecto abarca el polígono comprendido entre la calle 54 y la intersección con Vía Brasil, un punto neurálgico para la actividad corporativa del país, e incluye la bajada, instalación y conexión del cableado subterráneo.

Según informó la ASEP, la fase de obra civil que contempló la construcción de ductos, cámaras y registros subterráneos registra un avance del 100%, lo que constituye un hito técnico para la migración del sistema eléctrico aéreo al subterráneo. En esta etapa se prevé la instalación de más de 41 mil metros de cables de media tensión y más de 57 mil metros de cables de baja tensión, para un total superior a 98 mil metros de red eléctrica subterránea.

El proyecto también incluye la colocación de 180 luminarias LED de alta eficiencia, 55 transformadores que incrementarán la capacidad de distribución y cuatro interruptores tele-controlados para una operación más ágil, segura y eficiente del sistema.

La fecha contractual de culminación está prevista para diciembre de 2026; sin embargo, debido a la complejidad técnica de la migración integral del sistema, se estima que la finalización total podría extenderse hasta el primer semestre de 2027.

De forma paralela, la ASEP adelanta la estructuración de una nueva etapa que abarcaría desde el área de Soho Mall hasta Vía Cincuentenario, actualmente en preparación para su licitación. Su ejecución se proyecta entre 2026 y 2030, lo que refleja una planificación energética de largo plazo.