La Asociación Bancaria respalda investigaciones por presuntas irregularidades en créditos fiscales

La Asociación Bancaria de Panamá hizo público su respaldo a las investigaciones que adelantan la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio Público por la presunta gestión irregular de créditos fiscales.

En un pronunciamiento, el gremio señaló que considera “indispensable que cualquier situación que pueda comprometer la integridad de nuestro sistema fiscal y financiero sea investigada con total rigor y estricto apego a la ley”.

La Asociación resaltó que es “fundamental recordar que los créditos fiscales son instrumentos tributarios legítimos, legales y de uso común que dinamizan la economía nacional. Al tratarse de herramientas que son creadas, administradas y certificadas en origen por la propia DGI antes de que ingresen al intercambio comercial o sean utilizadas por las empresas, resulta crucial esclarecer cualquier anomalía en sus procesos de emisión y validación”.

Añade que “despejar toda duda sobre la institucionalidad y trazabilidad de estos certificados es vital para proteger la seguridad jurídica de quienes transaccionan con estos instrumentos. Por su parte, el sistema bancario panameño opera bajo un marco estrictamente regulado y supervisado”.

También exigen que “todo proceso se conduzca con estricto apego al debido proceso y al respeto a la presunción de inocencia, principios indispensables para salvaguardar la reputación de nuestro centro financiero”.