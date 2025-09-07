Economía

La Cámara de Comercio resalta que Panamá se consolida como destino global

Redacción Web
07 de septiembre de 2025

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) destacó este domingo, 7 de septiembre, que el país atraviesa un momento clave de reconocimiento internacional, consolidándose como un destino atractivo para el turismo, los negocios y la cultura. En los últimos meses, Panamá ha sido elegido por la comunidad internacional de expatriados como “el mejor país para vivir”, gracias a su calidad de vida, clima y estabilidad.

Asimismo, ha sido resaltado por medios especializados como uno de los destinos turísticos más atractivos de la región y recibió seis nominaciones en los World MICE Awards 2025, que premian lo mejor de la industria de reuniones, congresos y exposiciones.

Uno de los anuncios más relevantes es la confirmación de que, por primera vez, los Premios Juventud se celebrarán fuera de Estados Unidos, teniendo a Panamá como sede. Para Juan Alberto Arias, presidente de la CCIAP, este hecho refleja que el país cuenta con la conectividad, la infraestructura y la oferta cultural necesarias para acoger eventos de gran escala.

Arias resaltó que este tipo de designaciones tienen un impacto económico directo, ya que cada congreso, feria o espectáculo que llega al país genera ocupación hotelera, mayor consumo en restaurantes y transporte, así como contratación de proveedores y empleos para los panameños.

“Estos resultados son producto de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, respaldado por nuestra gente. El mundo ya ve en Panamá un país competitivo y confiable”, señaló el presidente del gremio empresarial.

Con este panorama, el líder empresarial subrayó la importancia de continuar trabajando para consolidar a Panamá como hub de turismo, negocios y cultura, un camino que representa más inversión, empleo y orgullo nacional.

