La economía creció un 4.4%

ML | La actividad económica de Panamá registró un crecimiento de 4.4% en octubre, en comparación con el mismo mes del año pasado, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), elaborado por la Contraloría General de la República.

De acuerdo con el informe, en los primeros diez meses, la economía alcanzó un crecimiento de 3.8 %, lo que evidencia una recuperación sostenida en diversos sectores productivos.

El informe señala que el desempeño estuvo impulsado principalmente por el sector de transporte y logística, con aumentos del 12.3 % en los ingresos por peajes del Canal de Panamá y de 6.6 % en el volumen de carga. Asimismo, el tráfico de pasajeros por el Aeropuerto de Tocumen que creció 12%, mientras que el movimiento de contenedores aumentó 11.1 %.

Asimismo, indicaron que otros sectores que contribuyeron al crecimiento fueron la venta de autos nuevos, con un alza de 16 %, la generación de electricidad renovable, con 3.6 %, la venta de gasolina, con 8.2 %, y las primas de seguros, que aumentaron 31.5 %. Además, el informe del IMAE destacó que la producción de concreto mantuvo un comportamiento positivo.