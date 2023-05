La JCJ busca frenar los bingos clandestinos en Instagram

Y.Calles | Manuel Sánchez, director de la Junta de Control de Juegos (JCJ) se refirió a los bingos clandestinos que se realizan en cuentas de Instagram.

“Todos los días mando notas al banco para cerrarle las cuentas de Yappy a estas personas y el banco se las cierran y vuelven a abrirlas. No jueguen ahí eso no es legal. Primero, ni un dólar va destinado a ayudar a nuestros niños pobres a construir carreteras o escuelas y segundo, si lo estafan acá no pueden venir porque yo no puedo protegerlos, jueguen en páginas legales porque si juegan legal tienen a la JCJ como protector de ese público apostador”, dijo Sánchez.

Añadió que “estamos haciendo un trabajo, vamos a ver si licitamos una empresa que los bloqué o firmamos un convenio con la Fiscalía para ver cómo hacemos y denunciamos porque al final están operando ilegalmente”.