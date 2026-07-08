Economía

La OMI condena los nuevos ataques a barcos en el estrecho de Ormuz, donde permanecen varados 6.000 marinos

La OMI condena los nuevos ataques a barcos en el estrecho de Ormuz, donde permanecen varados 6.000 marinos
ML | El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.
Europa Press
08 de julio de 2026

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, ha condenado los nuevos ataques registrados a embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz, donde casi 6.000 marineros permanecen varados a bordo de buques que no pueden abandonar la zona de forma segura

“Lamento verme obligado una vez más a pronunciarme tras los ataques contra buques mercantes y marineros inocentes, debido a circunstancias geopolíticas ajenas a su control”, ha afirmado el panameño al frente del organismo de Naciones Unidas responsable de garantizar que el transporte marítimo sea seguro y respetuoso con el medio ambiente.

En este sentido, mientras no se pueda garantizar la seguridad de las tripulaciones, ha instado a los Estados de abanderamiento, armadores, operadores y a todas las autoridades pertinentes a evitar exponer a los marineros a peligros innecesarios al transitar por el estrecho de Ormuz.

Asimismo, ha reclamado a los gobiernos implicados que actúen con la máxima moderación y reduzcan la tensión sin agravar la situación para facilitar la salida segura de los buques que aún permanecen atrapados en el Golfo Pérsico desde el inicio de la crisis.

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