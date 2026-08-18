La producción de culantro supera los 8 mil quintales

A.QUINTERO | En Panamá se producen alrededor de 8,896.37 quintales de culantro al año, según datos de la dirección nacional de agricultura del ministerio de desarrollo agropecuario (MIDA).

De acuerdo con la entidad, la producción de este rubro se concentra en las provincias de Coclé, Panamá Oeste, Panamá Este y Darién.

El MIDA detalló que “para el ciclo 2024-2025 un total de 98 productores registraron una una cosecha de 8,896.37 quintales de culantro en una superficie de 28.85 hectáreas”.

En cuanto a las variedades, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) señaló que existen “Coyote, cimarrón, criollo, coriando, europeo”. Asimismo, destacó que “su máxima producción está entre los meses de octubre y enero”.

El IMA también indicó que “es un rubro muy utilizado en platos gastronómicos y su precio promedio es de B/.13.95 de 12 mazos”.