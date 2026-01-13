La producción de guayabas alcanza los 2,857.8 quintales

En Panamá se producen alrededor de 2,857.8 quintales de guayaba taiwanesa, un 63% se produce en Chiriquí y 19% en Panamá Oeste, según datos del cierre agrícola 2024-2025 del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Para el cierre agrícola 2025-2026, se prevé una producción de 1,562.0 quintales. Los datos oficiales también demuestran que en el país existen 11 productores de este rubro.

Didimo Molina, productor de guayaba en Ollas Arriba de Capira, explicó que la historia de la producción de la guayaba data de hace unos 25 años, por la misión Taiwán, el producto es muy rentable, pero es un rubro que exige mucha mano de obra constante. En principio habían más de 40 productores ahora pueden ser menos”.

Molina considera que hay menos personas dedicadas a la actividad, ya que existen otros rubros más fáciles de trabajar y no requieren tanto cuidado como esta fruta, que es limpieza, fertilización y fumigación.

“No se puede descuidar la poda en todo el año, exige mano de obra permanente”. Explicó que lo que se produce en el país es para consumo local, no se exporta, se vende a cadenas de supermercados, al Merca Panamá u otros mercados.

Afirmó que “desde hace unos cinco años hacía acá, se está produciendo la guayaba rosada”.