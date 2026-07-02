La producción de zapallo fue de 161 mil quintales

La producción de zapallo alcanzó los 161,829.50 quintales anuales, lo que representa una reducción de 36% frente a los 253,206 quintales reportados en el ciclo agrícola anterior, según datos de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Del total producido, 117,911 quintales se destinaron al consumo local y 43,919 quintales a exportación.

La siembra del cultivo tiene cobertura nacional, con mayor presencia en Herrera, Chiriquí y Veraguas. El último ciclo agrícola involucró a 192 productores en una superficie de 503 hectáreas, revela el informe oficial.

El MIDA detalló se reportaron 33.12 hectáreas perdidas, de ellas el 76% para el consumo nacional y 24% para el mercado internacional. De ese total el 50% corresponde a la provincia de Chiriquí con destino al consumo nacional y el 21% a Herrera para el mercado de exportación.

La entidad indicó que, al igual que las demás cucurbitáceas, el cultivo fue afectado por virosis, enfermedades foliares como mildiu, nemátodos y mosca blanca, que ocasionaron mermas con mayor intensidad en Chiriquí y Herrera.

El aporte a la economía se estima en 1.6 millones de balboas en bienes y servicios agropecuarios, de acuerdo con el costo de producción. El MIDA destacó la importancia de continuar con el fortalecimiento del capital humano mediante programas de capacitación y transferencia de tecnología dirigidos a técnicos y productores.