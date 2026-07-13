La UMIP recibe B/.182,400.00 en recursos no reembolsables del CAF

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) dio a conocer que recibió B/.182,400.00 en recursos no reembolsables otorgados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destinados a la ejecución del proyecto de fortalecimiento integral de la institución.

El rector de la UMIP, Víctor Luna Barahona, destacó que estos recursos representan un apoyo para avanzar en iniciativas de fortalecimiento institucional y mejora continua.

“La recepción de estos recursos no reembolsables refleja la confianza de CAF en la visión estratégica de la UMIP y en su papel como referente regional en la formación de profesionales altamente capacitados para la industria marítima, marino costera, logística y portuaria”, manifestó Luna.

Por su parte, el representante de CAF en Panamá, Jaime Holguín, señaló que el fortalecimiento de la universidad representa una inversión estratégica para mantener la competitividad del país, tomando en cuenta su posición geográfica, el Canal de Panamá, el sistema portuario y la plataforma logística nacional.

Holguín indicó que Panamá requiere profesionales especializados e instituciones capaces de impulsar la investigación y la innovación ante retos como la transformación tecnológica, la digitalización, la sostenibilidad ambiental y los cambios en las cadenas globales de suministro.