Los acuerdos comerciales de EEUU se mantendrán, afirma gobierno

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró el domingo que Washington pretende mantener sus acuerdos comerciales con la Unión Europea, China y otros países a pesar del fallo de la Corta Suprema del viernes sobre los aranceles.

“Estamos manteniendo conversaciones activas con ellos (nuestros socios comerciales). Queremos que entiendan que estos acuerdos serán buenos. Tenemos la intención de cumplirlos. Esperamos que nuestros socios los cumplan”, dijo en la mañana del domingo en el programa “Face the Nation” de CBS.

En ABC, aclaró que la reunión prevista para abril entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, no tenía como objetivo “una disputa comercial”.

“Se trata de mantener la estabilidad, garantizar que respeten su parte del acuerdo y compren productos agrícolas estadounidenses, Boeings y otros bienes, y garantizar que nos envíen las tierras raras que necesitamos”, explicó. “Si hay áreas para un mayor acuerdo, las encontraremos”.

El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló gran parte de los aranceles impuestos por Trump.

Como reacción, el mandatario aumentó el sábado el arancel global de su país del 10% al 15%, que entrará en vigor el 24 de febrero por un período de 150 días, con exenciones sectoriales.

“Es importante comprender que, a lo largo de los años, el Congreso ha delegado una enorme autoridad en el presidente en materia de aranceles”, argumentó Greer en CBS.