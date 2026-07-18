Economía

Más de 400 empresarios participarán en cumbre de liderazgo

Más de 400 empresarios participarán en cumbre de liderazgo
Redacción Web
18 de julio de 2026

Panamá será el escenario de la V Cumbre Internacional de Liderazgo, que se realizará el próximo 10 de septiembre en el Panama Convention Center y reunirá a más de 400 empresarios, ejecutivos y tomadores de decisiones de América Latina.

El evento, organizado por Greatness Center, contará con la participación de los expertos internacionales Patrick Leddin, Ryan McInerney y Alan Fine, quienes abordarán temas relacionados con el liderazgo, la inteligencia artificial, la gestión de la disrupción y el desarrollo del talento humano.

La agenda buscará ofrecer herramientas para que las organizaciones enfrenten los cambios que vive el entorno empresarial y aprovechen las oportunidades que ofrece la innovación tecnológica sin perder el enfoque en las personas.

José Gabriel "Pepe" Miralles, fundador y CEO de Greatness Center, señaló que las empresas de la región necesitan líderes capaces de tomar decisiones en escenarios cada vez más complejos y destacó que Panamá se consolida como un punto de encuentro para compartir experiencias y conocimientos que fortalezcan la competitividad empresarial.

La cumbre también refuerza el posicionamiento del país como sede de eventos de alcance regional, gracias a su conectividad y ubicación estratégica.

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