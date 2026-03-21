MEF informa avances en estrategia para optimizar la deuda pública y fortalecer las finanzas nacionales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Gobierno Nacional avanza en una estrategia integral para optimizar la deuda pública y fortalecer las finanzas del país.

En ese sentido, la entidad detalló que entre enero y febrero el saldo de la deuda aumentó en B/.300.4 millones, como resultado de una gestión activa orientada a mejorar su perfil. En este período, se logró una reducción cercana a B/.200 millones en los Bonos Globales, reflejando la confianza de los mercados.

Por otra parte, se recibió un desembolso de B/.500 millones de un organismo multilateral, lo que generó un incremento neto cercano a B/.300 millones en la deuda total.

Asimismo, estas acciones responden a una política enfocada en la consolidación fiscal, la reducción del déficit y la generación de balances primarios positivos.

Pese al alto nivel de endeudamiento acumulado y compromisos heredados, el Gobierno reiteró su compromiso con una gestión responsable.

En este contexto, se ejecuta un plan para reducir el ritmo de crecimiento de la deuda y estabilizarla hacia finales de la década.

Finalmente, las medidas buscan mejorar los indicadores fiscales y sentar las bases para un crecimiento sostenible.