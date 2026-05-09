MIDA realizó gira técnica en Chiriquí para reforzar control de la mosca del Mediterráneo

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) finalizó en Chiriquí una gira técnica sobre el manejo de la mosca del Mediterráneo, con la definición de una hoja de ruta para la liberación de moscas estériles.

En reunión con el director regional del MIDA, Jeyson Ortega, se estableció el cronograma de actividades para sostener el sector agropecuario y fortalecer la agroexportación. El trabajo se desarrolló bajo la Técnica del Insecto Estéril, en coordinación con OIRSA y FAO.

Las autoridades visitaron el Laboratorio de Fitodiagnóstico, la sede regional del MIDA, el programa nacional de moscas de la fruta en Mameyes, Potrerillos, y rutas de trampeo en Potrerillos Abajo y Dolega.

Participaron expertos de Guatemala y México junto a representantes de FAO Mesoamérica, OIRSA, MOSCAMED y SENASICA, quienes apoyaron la revisión de brechas operativas y la optimización de los sistemas de detección y manejo de plagas.