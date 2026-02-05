Ministro Chapman: Panamá logró en 2025 una reducción histórica del déficit fiscal

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, anunció que Panamá en el 2025 logró una reducción histórica del déficit fiscal, “una disminución cerca del 40%, de más 2 mil 69 millones. Alcanzado el cierre contra el Producto Interno Bruto (PIB) equivalente a 3.68%”.

Chapman destacó que “esto no es solo inferior a la meta establecida en el Presupuesto General del Estado, sino cumple en exceso y excede la Ley de Responsabilidad Social Fiscal”.

“Es una cifra muy inferior para lo esperado para los mercados y calificadoras. Es más, una calificadora, en particular, anticipaba un déficit de al menos 4.4%, es decir que estamos demostrándoles al mundo que lo que prometimos lo cumplimos y lo excedimos”, manifestó el ministro.

Explicó que “se está recuperando la confianza y mostrando la seriedad y responsabilidad del gobierno. Ya se refleja en la baja de tasa de interés del gobierno y en lo que llamamos una disminución de la prima de riesgo del país, en más de 54%, en un entorno volátil y en aumento de tasas de interés a largo plazo en el mercado global”.

“Esto se traduce en una reducción del costo de financiamiento para el Estado, que acelera el crecimiento económico y luego se traduce en una reducción de la tasa de interés para la gente”, puntualizó el jefe del MEF.