MITRADEL detecta a nueve extranjeros trabajando sin permiso en operativo en San Felipe

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), a través de su Dirección Nacional de Inspección, realizó un operativo interinstitucional en comercios del corregimiento de San Felipe donde se detectó a nueve extranjeros laborando sin los permisos de trabajo correspondientes.

Durante la inspección a 35 locales comerciales participaron la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Migración, Acodeco, la Autoridad Nacional de Aduanas y el Senafront.

Se identificó a seis ciudadanos colombianos, una persona de origen asiático y dos dominicanos ejerciendo funciones sin el permiso exigido por la ley, por lo que se emitieron providencias administrativas contra las empresas involucradas.

La acción responde a las directrices del presidente José Raúl Mulino y la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, orientadas a salvaguardar el empleo de los panameños y garantizar un mercado laboral ordenado conforme a la legislación vigente.