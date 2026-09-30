Mulino aclara que informe sobre la mina no implica una decisión

El presidente José Raúl Mulino recibió este miércoles el informe sobre el futuro de la mina de cobre y aclaró que el documento no implica una decisión, sino que constituye un estudio y una recomendación.

Mulino explicó que la recomendación plantea un cierre ordenado del sitio, financiado por el propio proyecto y con un proceso verificable, aunque pueda tomar décadas. También enfatizó que el informe no aprueba contrataciones ni compromete recursos del presupuesto general del Estado.

El mandatario estableció como criterios el acatamiento integral del fallo de la Corte Suprema de Justicia, la rectoría del Estado y titularidad de la Nación sobre el yacimiento, transparencia verificable y prioridad para las comunidades que han soportado las consecuencias del cierre.

“Esos seis no se negocian, todo lo demás se estudia”, afirmó Mulino.

El presidente indicó que estudiará el informe junto con sus abogados y el gabinete antes de tomar una decisión. “No voy a repetir el error de decidir en cuatro días sobre un tema que este país va a cargar durante décadas”, manifestó.

Mulino señaló que, una vez tomada la decisión, la comunicará personalmente al país y explicará sus argumentos. El informe será público y estará disponible para su consulta.