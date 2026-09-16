Panamá anima a las empresas españolas a reforzar su inversión en el país y se reivindica como “zona franca”

El ministro de Comercio de Panamá, Julio Moltó, ha invitado a las empresas españolas a reforzar su presencia en la nación latinoamericana después de hacer énfasis en su “papel estratégico” como plataforma logística y su condición de “zona franca más importante del mundo”.

“Hay muchas oportunidades de crecimiento en Panamá. Hay confianza en el país y, esa confianza, es importante para invertir”, ha asegurado Moltó este miércoles durante un encuentro en la Cámara de Comercio de España con representantes empresariales e institucionales.

El político ha destacado la solidez de las relaciones bilaterales y ha manifestado su voluntad de promover espacios que favorezcan la inversión transnacional y el intercambio de información. De su lado, el embajador panameño en España, Héctor Infante, ha contrapuesto esta amistad con el presente panorama geopolítico.

La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, ha recordado que el ‘stock’ inversor español en Panamá asciende a más de 2.500 millones de euros y genera más de 10.000 empleos. En este sentido, Panamá es el principal destino de las exportaciones españolas en Centroamérica y el quinto de América Latina.

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha apuntado a las oportunidades de negocio que existen en Panamá en materia de infraestructuras, energía, agua o servicios públicos.

“Valoramos muy positivamente la estabilidad política y económica de Panamá, así como las iniciativas impulsadas por el actual Gobierno para reforzar su posición como uno de los principales centros logísticos, económicos y de servicios de la región. [...] España puede desempeñar, además, un papel clave como puente entre Panamá y la Unión Europea”, ha abundado Bonet.