“Panamá no es un mercado pequeño: es una plataforma regional”, Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó como expositor en el panel 'Transformando las fronteras de inversión en América Latina', frente a mandatarios, presidentes de bancos y directores de fondos de inversión privados.En el marco de la agenda de trabajo en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Mulino enfatizó que 'Panamá no es un mercado pequeño: es una plataforma regional. Nuestra ventaja es la conectividad y la escala que esa conectividad habilita. Desde el hub marítimo panameño, se accede a millones de consumidores en pocos días gracias a las 180 rutas del Canal. Esta perspectiva global permite que inversiones en manufactura, logística o servicios se diseñen con vocación regional y global'.El mandatario explico que la atracción de inversión no depende únicamente de incentivos o ventajas comparativas, sino de factores más profundos. 'Depende de la capacidad de un país de proyectar una visión de largo plazo que ordene las decisiones públicas y privadas con coherencia y previsibilidad', afirmó durante su intervensión.Añadió que Panamá compite basándose en su estabilidad institucional y con señales claras de confiabilidad. Como ejemplo, señaló la reciente decisión de la Comisión Europea de retirar a Panamá de su lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.Para finalizar, el mandatario advirtió que la inseguridad y el crimen organizado representan amenazas al clima de inversión en toda la región. En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer la cooperación regional para combatir efectivamente estos delitos.En este panel también participaron el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el CEO de Itaú Unibanco, Milton Maluhy; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, y representantes de fondos de inversión privados.