Panamá produce 67,621 galones de miel de abeja al año; Chiriquí lidera producción

En Panamá se producen alrededor de 67,621 galones de miel de abeja al año, según datos de la Dirección Nacional de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con la entidad, la producción de este rubro se concentra en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé, Capira y Colón, aunque también se encuentra en otras regiones del país debido a su alta comercialización.

El MIDA detalló que “según los resultados de la Encuesta Apícola 2025, en el país se contabilizan un total de 652 apicultores que registraron un total de 15,529 colmenas, de las cuales se obtuvieron 67,621 galones de miel”.

En cuanto a la participación en el mercado, la institución manifestó que “la producción nacional está liderada por la provincia de Chiriquí con 101 productores que trabajan 9,030 colmenas, obteniendo 40,875 galones de miel y la provincia de Veraguas con 262 productores, 3,112 colmenas con 13,831 galones de miel”.

La entidad destacó que la miel de abeja se destina principalmente al consumo nacional, ya que la producción aún no alcanza grandes volúmenes para la exportación y el producto tiene una alta demanda en el mercado local.

Por su parte, Avelino Cortez, vendedor de legumbre en Merca Panamá comentó que “el precio de la miel de abeja varía según la cantidad y el punto de venta”. Explicó que “el galón al por mayor ronda los B/.30.00, mientras que una botella de 16 onzas puede costar entre B/.7.00 y B/.10.00 y las presentaciones pequeñas, de 8 onzas, rondan los B/.4.00.al consumidor”. Cortez agregó que el rubro “se utiliza como endulzante natural, en remedios caseros y como ingrediente en diferentes comidas”.