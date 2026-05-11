Panamá reúne a expertos internacionales para debatir sobre pesca de camarones y peces demersales

Especialistas de Panamá, Argentina y España participaron este lunes en el foro “Pesca de Camarones y Peces Demersales: Mitos, Evidencia Científica y Realidades”, realizado en el auditorio del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, con el objetivo de analizar evidencia científica y discutir el manejo sostenible de los recursos pesqueros.

El evento fue inaugurado por el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Eduardo Carrasquilla, quien señaló que el foro busca abrir una discusión técnica y multisectorial enfocada en la realidad panameña.

“La pesca, como cualquier actividad vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, enfrenta desafíos importantes. Y precisamente por esa razón, las discusiones relacionadas con sostenibilidad deben abordarse con responsabilidad, transparencia y, sobre todo, con evidencia científica”, expresó Carrasquilla.

Durante la jornada se presentaron investigaciones, análisis y experiencias internacionales relacionadas con la pesca de arrastre, el impacto sobre comunidades bentónicas, la recuperación de ecosistemas marinos y el déficit de información ambiental en aguas panameñas.

Los expertos coincidieron en que el manejo de la pesca de camarones y peces demersales debe evaluarse tomando en cuenta variables como la intensidad pesquera, la capacidad de recuperación de los ecosistemas, las regulaciones, la tecnología aplicada y las características de cada región.

También se expuso que investigaciones internacionales muestran que, bajo esquemas de manejo adecuados, las poblaciones objetivo pueden mantenerse o recuperarse y que los impactos ambientales y la captura incidental pueden reducirse mediante regulaciones y mejores prácticas operativas.

Durante el foro se planteó la necesidad de desarrollar estudios nacionales enfocados en la realidad panameña, en lugar de depender de datos extrapolados de otros ecosistemas o plataformas continentales.

Entre los participantes internacionales estuvieron la investigadora argentina Ana Parma; el científico pesquero Ricardo Amoroso; y el documentalista y activista ambiental español Juan Carlos Rodríguez Neira.