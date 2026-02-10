Panamá se consolida como destino clave para la inversión y la integración regional, afirma Mulino ante el BID

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que Panamá está firmemente comprometido con la integración regional y se ha consolidado como un país ideal para la inversión internacional, gracias a reglas del juego claras, seguridad jurídica y una gestión fiscal responsable.

El mandatario hizo estas declaraciones durante la apertura de la 39ª Reunión de Gobernadores del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del Istmo Centroamericano y República Dominicana, que se celebra en esta ciudad y en la que el organismo financiero lanza dos nuevas iniciativas para impulsar el desarrollo regional.

Mulino destacó que el encuentro representa “una oportunidad invaluable para fortalecer la colaboración regional y consolidar posiciones comunes con miras a la Asamblea General del BID que se realizará el próximo mes en Paraguay”. Asimismo, agradeció el respaldo del BID a Panamá, tanto en el ámbito financiero como en áreas estratégicas que inciden en la estabilidad social y la proyección internacional del país.

El presidente subrayó que, en el año y medio de su administración, se ha logrado “poner la casa en orden”, lo que permite a Panamá aprovechar las coyunturas favorables para impulsar su desarrollo económico y social. Como ejemplo, resaltó la reducción histórica del déficit fiscal alcanzada en 2025, al pasar de niveles cercanos al 7% a 3.68%, lo que representa una disminución de aproximadamente el 40%.

“Los resultados son irrefutables. No solo cumplimos la ley, sino que superamos las expectativas de los mercados y de las agencias calificadoras, optimizando el gasto público sin afectar el crecimiento económico”, afirmó Mulino, quien recalcó que en Panamá “se acabó la improvisación y el populismo”.

Ante los gobernadores del BID, el jefe del Ejecutivo enfatizó que invertir en Panamá es apostar por un país donde la seguridad jurídica es una política de Estado. Añadió que avances como la incorporación de Panamá al Mercosur como Estado Asociado, la aprobación de una nueva ley de Seguridad Social y el impulso a grandes obras de infraestructura refuerzan la posición del país como el principal puente de conexión de las Américas.

Mulino también resaltó el valor estratégico de la plataforma logística panameña, integrada por el Canal interoceánico, el sistema portuario y el hub aéreo, los cuales operan de forma sincronizada y están al servicio de la integración regional.

Por su parte, el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, anunció que para 2026 el banco contempla un programa de inversiones por mil millones de dólares para Panamá, país que calificó como “un ancla natural para la integración regional”.

Goldfajn detalló que 450 millones de dólares estarán destinados al sector público, incluyendo proyectos en Contraloría, Salud, agua y saneamiento, así como una garantía de inversión por 300 millones de dólares para movilizar capital privado en agua potable en Panamá y Colón, y otra por 230 millones de dólares para saneamiento en la ciudad de David. A ello se suman 500 millones de dólares en financiamientos del programa BID Invest para los sectores de turismo, agua, transporte y energía.

Durante su intervención, el titular del BID valoró positivamente el acercamiento de Panamá a la OCDE, el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia, el desarrollo del centro logístico de Puerto Armuelles y las iniciativas de agua potable.

En el marco de la reunión, el BID lanzó dos nuevas iniciativas del programa regional “América en el Centro”. La primera, Cargo Pass, busca modernizar la logística a lo largo del Corredor del Pacífico y, con una inversión de 100 millones de dólares, podría generar beneficios económicos superiores a los 700 millones. La segunda, Talent Up, se desarrolla en alianza con Google y tiene como objetivo otorgar 60 mil becas para el desarrollo de habilidades digitales.

El evento contó con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, así como gobernadores, directores y ejecutivos del Grupo BID de Centroamérica y República Dominicana.