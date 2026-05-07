Panamá se consolida como hub estratégico de telecomunicaciones en la economía digital global

Panamá reafirmó su posición como un hub natural de telecomunicaciones en América Latina, donde convergen múltiples servicios y un dinámico intercambio de datos y contenidos digitales, impulsado por su robusta red de cableado submarino de fibra óptica., así lo destacó el director nacional de Telecomunicaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Alkin Saucedo.

En un contexto global marcado por la aceleración digital, Saucedo subrayó que la conectividad significativa, junto con el aprovechamiento de aplicaciones y servicios basados en inteligencia artificial, abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico y la inclusión digital.

“Este valor estratégico nos posiciona como un hub digital desde el cual se facilita el intercambio de información, el acceso a contenidos digitales y la integración con los servicios regionales”, afirmó.

Al abordar los principales desafíos regulatorios, destacó la importancia de avanzar hacia una mayor armonización institucional que permita agilizar permisos y normativas vinculadas al despliegue de infraestructura digital.

Este proceso abarca desde el uso eficiente de servidumbres públicas hasta la instalación de torres y equipamientos esenciales para el ecosistema de telecomunicaciones.

Asimismo, enfatizó que los entes reguladores desempeñan un papel clave como facilitadores de la innovación, promoviendo un entorno propicio para la inversión y la adopción de nuevas tecnologías que fortalezcan las redes y mejoren la calidad de los servicios.

En este sentido, señaló que la regulación debe evolucionar para acompañar el desarrollo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, así como garantizar una gestión eficiente, transparente y competitiva del espectro radioeléctrico.

Las declaraciones se dieron en el Innovation Day Ericsson 2026, donde abordaron temas estratégicos como la transformación digital, la digitalización de industrias y el desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles, alineados con las tendencias globales.