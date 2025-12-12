Panameños adeudan $42,557,687,301 a los bancos, cooperativas y financieras

Al cierre del mes de noviembre de 2025, la deuda de los panameños con los bancos, financieras, cooperativas, empresas de telecomunicaciones y otras entidades, asciende a $42,557,687,301, informó la APC Experian.

Según los datos, de este total, unos $36,809,281,020 corresponden a deudas con los bancos, $1,785,228,577 con financieras, $1,661,192,073 con cooperativas, $905,170,525 con otras entidades y $72,546,705 con empresas de telecomunicaciones (TELCOS).

La APC Experian también detalló que del monto total de la deuda, unos $1,324,268,401 están clasificados como Cuentas contra Reserva. Es decir, el 3.11% de la cartera ha tenido que ser castigado por los agentes económicos, debiendo usar sus reservas para compensar la pérdida.

Giovanna Cardellicchio, gerente general de la APC Experian, explicó que “del total de la cartera sin incluir Cuentas contra Reserva, tenemos que la morosidad total del sistema asciende al 6.5% sobre saldo, cuando en el mismo mes del año pasado se situaba en 6.9%, registrando una disminución del 6%, lo cual demuestra estabilidad en el sistema financiero”.

Cardellicchio detalló que “el saldo total en hipotecas bancarias es de $21,308,544,342 equivalente a 340,787 préstamos, para un saldo promedio de $62,527, con una morosidad de 4.8% sobre saldo”.

La gerente de la entidad, afirmó que “los préstamos de auto bancarios tienen la morosidad más baja del sistema, 2.2% sobre saldo y 3% sobre la cantidad de obligaciones. El total de la deuda asciende a $2,287,651,311 equivalente a 166,015 automóviles, para un promedio de $13,780 por préstamo. El año pasado el promedio era de $12,986 por vehículo, lo cual implica un aumento del 6%”. Mientras que “los préstamos personales bancarios presentan una deuda total de $8,530,818,131 para 639,521 obligaciones, lo que resulta en un promedio de $13,339 por préstamo, con una morosidad de 4.1% sobre saldo”.

Concluyó que “las tarjetas de crédito bancarias presentan la morosidad más alta del sistema: 8.7% sobre saldo, pero inferior al mismo mes del año pasado, cuando se situaba en 10%. El monto total adeudado está en $2,933,851,181 para 865,113 tarjetas en circulación, con un saldo promedio de $3,391 por tarjeta”.