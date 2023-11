Paralización de la cadena suministro, escasez de gas y combustible en Chiriquí

Escasez de combustible, gas, insumos médicos, alimentos para los animales en finca y la paralización de toda la cadena logística y de suministro, es el balance de las afectaciones que se tienen en la provincia de Chiriquí producto de las protestas y cierres de las principales vías, explicaron empresarios.

Jorge Tovar, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (CAMCHI) indicó que la apertura parcial para el paso de camiones cisternas con combustible, “es un paliativo pequeño para la demanda que tiene la provincia, esto lejos de aliviar la situación generó otro estrés debido a las largas filas”.

Tovar dijo que “hay hospitales que ya se están quedando sin suministro... esto no puede continuar”.

Felipe Rodríguez, segundo vicepresidente de CAMCHI, explicó “a falta de gas, las personas han y tenido que comprar estufas eléctricas y otros están cocinando con leñas. Los cierres y la falta de combustible impide que los producto lleguen a los centros de procesamiento. Se rompió la cadena de suministro, hay gente que está perdiendo sus cosechas por lo que puede haber una escasez posterior a esta situación”.

Rodríguez manifestó que “en el caso del sector lechero los depósitos de los agroindustriales están repletos y no pueden recibir más. Los bovinos no puede ser llevados al por ende no se está procesando mucha carne”.

Alberto Carbonó, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Armuelles, expresó que “toda la provincia está afectada. Están escaseando los productos cárnicos, el turismo está afectado”.

Hernán Cortés, de la Asociación de Transporte de carga agrícolas de Tierras Altas, afirmó que “ningún producto se puede comercializar y en su mayoría son perecederos, debido a los cierres no nos podemos movilizar, por lo tanto la afectación económica es grande y esta se extenderá hasta los próximos 4 o 5 meses”.