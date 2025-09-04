Pasa a tercer debate proyecto de intereses preferenciales en viviendas

Este jueves, 4 de septiembre, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 341, que modifica el régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios.

Eliecer Castrellón, segundo vicepresidente del hemiciclo, manifestó que el lunes, 8 de septiembre, la propuesta será analizada en tercer debate desde las 3:00 p.m.

El proyecto, presentado por el presidente y diputado de la Asamblea, Jorge Herrera, establece una tasa subsidiada máxima de 3.5%, por un plazo de siete años no renovable, para los préstamos hipotecarios preferenciales destinados a la compra de viviendas nuevas cuyo precio de compra, al momento del financiamiento, sea de ochenta mil balboas con 011100 (B/. 80,000.01) y hasta cien mil balboas (B/. 120,000.00).

En tanto, el artículo 12 de la norma, que exigía a los prestamistas hacer evaluaciones de la capacidad de pago de sus clientes una vez culminara el periodo de vigencia de interés preferencial en los préstamos, se eliminó.