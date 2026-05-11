Peluches y llaveros, emprendimiento que mantiene vivos los recuerdos de mascotas

Mayra Gamez, una emprendedora de 65 años, cuyo amor por los animales y el deseo de mantener sus recuerdos, la motivaron a crear Maydolls, un negocio dedicado a la elaboración de peluches y llevaros de perros y gatos, inspirados en las fotografías que le envían sus clientes.

La emprendedora contó que todo comenzó en 2014, cuando hizo una muñeca de trapo para su sobrina. “Al principio confeccionaba personajes como bailarinas, superhéroes y figuras de cuentos, pero en 2018 un pedido especial de un perrito cambió el rumbo de mi emprendimiento. Siempre he sido amante de los animales y descubrí lo especial que es recrearlos”, relató.

Gamez comentó que cada pieza es completamente personalizada y elaborada de forma artesanal. Dijo que “son hechos con tela de algodón, cortados con moldes, cosidos, rellenos y pintados a mano. Ninguno es igual al otro y todos llevan una plaquita con su nombre”.

Gamez comentó que el precio de sus productos va desde los B/.30.00 hasta los B/.70.00. Estos se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @maydolls.

Destacó que muchos de los pedidos corresponden a mascotas que ya fallecieron, por lo que procura que cada creación sea lo más parecida posible. “Tener el muñequito o el llavero ayuda a aliviar un poco la tristeza de no tenerlos”, expresó.