$!Plantean las acciones para generar empleos formales

Promover el turismo, incentivar la industria de la construcción, apoyar al sector agrícola, fortalecer el capital humano, fomentar la innovación y digitalización y minimizar la tramitología, son algunas de las medidas que en las que debe enfocarse el gobierno para generar empleos formales y reducir la informalidad en el país, explicaron especialistas.

Entre agosto 2023 y octubre 2024, la tasa de desocupación subió 2.1%, alcanzo el 9.5% y 49 de cada 100 personas ocupadas trabajan en condiciones informales, según datos oficiales.

En ese sentido, el economista Roger Durán sugirió “fomentar la inversión local y extranjera, aunado con la simplificación de trámites, implementación de gobierno electrónico, reducción de la burocracia estatal y crear incentivos fiscales y regulatorios para atraer empresas en sectores estratégicos, como tecnología, logística y manufactura de alto valor agregado”.

La economista Inés De León propuso “gestionar el fortalecimiento de las finanzas públicas para la sostenibilidad. Impulsar el sector privado con el pago a proveedores e incrementar la inversión en infraestructuras”.

Por su parte, el consultor laboral René Quevedo, instó a “flexibilizar los requisitos para el otorgamiento de financiamientos bancarios a la empresa privada, particularmente MIPYMES, que generan la mayoría de los empleos. Transmitir confianza”.

En tanto la analista financiera Martha Luna consideró que se requiere “cambiar el código laboral, no le quiten derechos a los que ya lo tienen pero permitan que yo pueda contratar estudiantes jóvenes para irlos capacitando y no me obligues a que si no me funciona le tengo que pagar indemnización, prima, etc.”.