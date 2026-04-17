$!Precios de productos aumentaron un 10%

El alza en los precios del combustible ha elevado en un 10% el costo de alimentos y productos de primera necesidad, explicaron economistas, consumidores y empresarios.Los especialistas consultados por Metro Libre, aseguraron que si antes una persona gastaba cerca de B/.200.00 en el supermercado, ahora gasta de B/.20.00 a B/.50.00 más, todo depende de lo que consume.El economista, Luis Morán, detalló que 'el aumento del combustible en Panamá ha sido significativo, el diésel subió hasta 34% en semanas, elevando directamente los costos de transporte y logística. Esto se traduce en mayores precios de alimentos, insumos y productos básicos, ya que todo depende del transporte'.Morán afirmó que 'diversos estudios muestran que el alza del combustible puede impactar entre 5% y 10% el precio de los alimentos. En términos generales, un aumento de combustibles suele generar 1% a 3% de inflación en la canasta básica'.El especialista Patricio Mosquera dijo que 'el aumento en el precio de los combustibles tiene un efecto sobre el costo de vida, porque encarece el transporte y la distribución de bienes, especialmente alimentos y productos de consumo básico'.Roberto Pretelt, presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (ACOVIPA), señaló que 'el diésel es clave para el transporte de víveres, el uso de maquinaria y la conservación de productos en frío, y ya las navieras han anunciado aumentos cercanos al 40%'.Añadió que 'debemos saber cómo controlar los gastos y priorizar requerimientos'. Afirmó que 'el comercio es el primero que no quiere aumentar los precios, pese a que ya el impacto ronda el 20%'.En tanto, Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), explicó que 'el costo de producción ha aumentado y lo peor es que seguirá incrementándose, porque insumos agropecuarios como los fertilizantes son importados'. Agregó que 'la afectación general en la producción podría alcanzar el 30% y así un 10% a la población'.