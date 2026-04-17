$!Precios de productos aumentaron un 10%

El alza en los precios del combustible ha elevado en un 10% el costo de alimentos y productos de primera necesidad, explicaron economistas, consumidores y empresarios.

Los especialistas consultados por Metro Libre, aseguraron que si antes una persona gastaba cerca de B/.200.00 en el supermercado, ahora gasta de B/.20.00 a B/.50.00 más, todo depende de lo que consume.

El economista, Luis Morán, detalló que “el aumento del combustible en Panamá ha sido significativo, el diésel subió hasta 34% en semanas, elevando directamente los costos de transporte y logística. Esto se traduce en mayores precios de alimentos, insumos y productos básicos, ya que todo depende del transporte”.

Morán afirmó que “diversos estudios muestran que el alza del combustible puede impactar entre 5% y 10% el precio de los alimentos. En términos generales, un aumento de combustibles suele generar 1% a 3% de inflación en la canasta básica”.

El especialista Patricio Mosquera dijo que “el aumento en el precio de los combustibles tiene un efecto sobre el costo de vida, porque encarece el transporte y la distribución de bienes, especialmente alimentos y productos de consumo básico”.

Roberto Pretelt, presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (ACOVIPA), señaló que “el diésel es clave para el transporte de víveres, el uso de maquinaria y la conservación de productos en frío, y ya las navieras han anunciado aumentos cercanos al 40%”.

Añadió que “debemos saber cómo controlar los gastos y priorizar requerimientos”.

Afirmó que “el comercio es el primero que no quiere aumentar los precios, pese a que ya el impacto ronda el 20%”.

En tanto, Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), explicó que “el costo de producción ha aumentado y lo peor es que seguirá incrementándose, porque insumos agropecuarios como los fertilizantes son importados”. Agregó que “la afectación general en la producción podría alcanzar el 30% y así un 10% a la población”.