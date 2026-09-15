Presidente Mulino espera aprobar nueva ley de descuentos para jubilados antes del 31 de octubre

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que espera aprobar una nueva ley que mejore los descuentos para jubilados y pensionados antes del 31 de octubre, cuando cierra el período legislativo.

Mulino indicó que del Proyecto de Ley 226, pidió concretar “lo que es viable, lo que es sustentable a efecto de hacer una nueva ley y aprobarla”.

“No hay una decisión abordada, pero sí hemos tenido ya intercambio entre nosotros primero, para después con los gremios”, declaró el mandatario.

En las reuniones que se realizan para analizar la normativa participan la Cámara de Comercio, representantes de farmacias pequeñas, jubilados y el delegado de los trabajadores de Bocas del Toro, sectores directamente involucrados en la discusión.

Agrega que ayer conversó con la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, sobre la urgencia de tener el proyecto listo antes de que venza el período legislativo.

“Yo tengo buena esperanza en que de una mala ley terminaremos en algo que verdaderamente es útil para estos señores, colegas de la tercera edad”, sostuvo el presidente.