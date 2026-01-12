Presidente Mulino instala Junta Directiva del Centro de Especialidades Agropecuarias

El presidente de la República, José Raúl Mulino encabezó el acto de instalación formal de la Junta Directiva del Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO-AIP), iniciativa orientada a fortalecer la formación del talento humano para el sector agroalimentario panameño.

El presidente sostuvo que la creación del CEAGRO, dirigida por una Junta Directiva técnica, “va por buen camino”, y responde a la necesidad de respaldar al agro nacional, fortaleciendo las tareas de formación agropecuaria que ya se realiza en Divisa, y creando las condiciones para que los jóvenes vean en el sector las oportunidades de crecimiento profesional, más allá de migrar hacia la ya congestionada ciudad, donde terminan optando por carreras igualmente saturadas, lo “cual es un error”.

“Este país necesita y con urgencia, una mayor diversidad de carreras técnicas, donde nos hemos quedado atrás con respecto a la región y las necesidades propias que tiene el país. Nos hace falta muchos técnicos en el sector agropecuario que le brinde al productor la sapiencia y la tecnicidad para poder desarrollar mejor sus cultivos. República Dominicana, con 40% menos territorios que Panamá y más del doble de población, produce el 88% de los alimentos que consume. Eso nos da una radiografía rápida de lo que estamos hablando”, señaló.

“Este instituto, CEAGRO AIP, lo agregamos a una lista de cosas que quiero heredarle a este país para mejorarlo y cumplir una promesa de tener al agro cerca de mi gobierno, y lo he demostrado con hechos, con el arroz, el maíz, la carne, la leche grado C, ahora con la cebolla recientemente. El sector agropecuario no puede andar mendigando y trancando carretera o tirando los tractores a la calle para que un gobierno los voltee a ver. Primero, ellos son igualmente panameños; y segundo, ellos están produciendo”, resaltó.

Durante la reunión, la Junta Directiva designó a la doctora Inés Sittón Candanedo como directora encargada de CEAGRO-AIP. La doctora Sittón cuenta con trayectoria en gestión pública y académica, transformación institucional y modernización de programas formativos, y asumió la responsabilidad de liderar la puesta en marcha operativa y administrativa del centro.

En la reunión, el asesor presidencial Oscar Osorio rindió un informe que abordó desde la creación del CEAGRO AIP, su constitución y registro, hasta los objetivos que se persigue con la institución que busca en un principio preparar a 100 jóvenes becados en la Ciudad del Saber, con un modelo educativo que, además de la teoría (40%), prioriza la práctica (60%), la cual se realizaría en el sector privado.

Detalló que la Junta directiva del CEAGRO AIP, la conforman 5 empresas del sector privado y 4 del sector Estado. La idea es formar los primeros 100 jóvenes que iniciarán en abril, para tener todos los años jóvenes profesionales que se incorporen a trabajar al sector privado, fundamentalmente, o que quieran continuar estudios. Los jóvenes serán seleccionados y ya existe más de 450 preinscritos de todos los colegios agropecuarios del país y de algunos colegios de bachiller en ciencias.

CEAGRO-AIP tendrá su sede en la Ciudad del Saber y ofrecerá programas técnicos de dos años de duración con especialidades agropecuarias.