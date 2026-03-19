Presidente Mulino responde a declaraciones de PPC sobre arbitraje internacional

Este jueves 19 de marzo el presidente José Raúl Mulino respondió a los señalamientos de Panama Ports Company (PPC), sobre un supuesto incumplimiento de Panamá en el arbitraje internacional.

“Eso es infame, eso es mentira. Nosotros hemos designado abogados internacionales que nos van a defender y bien defendidos en ese proceso arbitral”, expresó el mandatario durante la inauguración del Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada.

Mulino adelantó que entre hoy y mañana el gobierno emitirá un comunicado “diciéndole al país las bellezas de Panamá Ports Company”.

Según PPC, las autoridades panameñas solicitaron una prórroga parcial al alegar que “no estaban preparadas” para responder y que necesitaban más tiempo para preparar su defensa.

Al respecto, el presidente declaró que “no habíamos designado abogado, nos notificaron miércoles y había que decirlo el viernes por eso se pidió la extensión, eso es muy común en estos procesos”.

“Consultamos tres firmas de abogados mundiales, para ver cuál podía representar al país, y elegimos una”, añadió Mulino.