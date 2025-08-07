Primer sorteo de la lotería fiscal se realizará el próximo 28 de agosto

El próximo 28 de agosto, se realizará el primer sorteo de la lotería fiscal y será transmitido a través de redes sociales, así lo explicó, Camilo Valdés, director General de Ingresos (DGI).

Valdez señaló que “esta iniciativa tiene el objetivo de incentivar a los consumidores a solicitar facturas fiscales, con el fin de combatir la evasión de impuestos y aumentar la recaudación tributaria”.

El funcionario detalló que, “en el primer sorteo se seleccionarán 25 ganadores. Cinco premios de $10,000, diez de $5,000 y diez de $1,000. Por lo que cualquier ciudadano puede ganarse los premios que se han establecido”.

El director de la entidad, indicó que “las facturas deben haber sido emitidas hasta dos meses antes de la fecha del sorteo, es decir, entre el 28 de junio y el 28 de agosto, para poder participar”. Agregó que “se espera que los sorteos puedan realizarse cada dos meses”.

Para participar de la lotería fiscal, solo deben reunir cinco facturas fiscales colocarlas dentro de un sobre y escribir en la parte frontal de este la siguiente información: nombre completo, número de cédula, número de teléfono de contacto, correo electrónico y la dirección residencial. La DGI destacó que entre más sobre depositen en las urnas, más oportunidades tienen de ganar.