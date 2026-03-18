Primer sorteo regional de la Lotería Fiscal se realizará el 19 de mayo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, a partir del próximo 19 de mayo de 2026, dará inicio el primer sorteo por región de la Lotería Fiscal.

El calendario de sorteos se desarrollará de la siguiente manera:

Martes 19 de mayo: Región #1 – PanamáJueves 21 de mayo: Región #2 – Panamá Oeste, Colón y DariénMartes 26 de mayo: Región #3 – Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas Jueves 28 de mayo: Región #4 – Herrera, Los Santos y Coclé

Participarán todas las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026, recordaron del MEF.

Para formar parte del sorteo, los interesados deberán colocar cinco (5) facturas dentro de sobres tamaño carta o más pequeños. Los sobres deberán ser de color blanco o manila y, en su parte exterior, únicamente podrán contener la información personal del participante. No se permitirán sobres de otros colores, tamaños mayores ni elementos llamativos como stickers, dibujos o decoraciones.

Cada sorteo regional contará con una tómbola que entregará un total de 25 premios, sumando B/. 110,000.00 por región, distribuidos de la siguiente manera: 5 premios de B/. 10,000,10 premios de B/. 5,000 y 10 premios de B/. 1,000. De acuerdo con el MEF, en los sorteos de la Lotería fiscal regional los participantes solo podrán ganarse un premio por sorteo.