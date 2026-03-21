Productores de la comarca Ngäbe Buglé exponen mercancías en la Feria de Tolé

Beneficiarios de los programas de Agricultura Familiar y Familias Unidas, provenientes de la Comarca Ngäbe Buglé, exhibieron una variada oferta de productos agrícolas y artesanías en el stand institucional instalado por la Dirección Nacional de Desarrollo Rural del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, durante la Feria de Tolé, en la provincia de Chiriquí, que finaliza este 22 de marzo.

El director de Desarrollo Rural, Bruno Mojica, destacó que estos productores reciben asistencia técnica continua por parte de la entidad, lo que les permite mejorar la calidad de su producción y fortalecer sus capacidades. Asimismo, subrayó que forman parte esencial de los proyectos impulsados por la Dirección, orientados a promover el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria.

* Fuente: mida.gob.pa