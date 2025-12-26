Productores podrán pagar por Yappy sus pólizas

El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) habilitó el pago de pólizas con Yappy, para que los productores con seguros en los renglones pecuario, agrícola o complementario puedan realizar sus pagos desde cualquier punto del país, sin necesidad de desplazarse.

El gerente general del ISA, Ariel Espino, señaló que la incorporación de Yappy representa un paso importante hacia la digitalización de la institución, que en menos de un año implementó herramientas como ISA-CORE y el servicio automatizado de ACH.

“Este sistema permitirá que los productores se mantengan al día con sus pólizas, tomando en cuenta las labores de campo y las distancias que deben recorrer para cumplir con sus compromisos”, destacó Espino.

Además, resaltó que Yappy ofrece altos niveles de seguridad, al estar respaldado por un mecanismo robusto y confiable, ampliamente utilizado por la población panameña.