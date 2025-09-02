Proyecto Cacao realizará su primera exportación a EEUU

La empresa Proyecto Cacao realizará su primera exportación a los Estados Unidos, con 500 kilos de exquisito chocolate artesanal hecho con cacao 100% panameño, así lo informó la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones (PROPANAMA).

Esta oportunidad surge tras su participación junto a PROPANAMA en la feria Summer Fancy Food 2025 en Nueva York, en coordinación con Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Diego Fernández de la empresa Proyecto Cacao, dijo que “nos dedicamos a hacer chocolate con cacao nacional, principalmente de Bocas de Toro”, pero también otras provincias.

Fernández explicó que además del chocolate, están interesados en exportar todos los derivados del producto, por ejemplo manteca de cacao, cacao en polvo, hasta cáscara de cacao.

“Nos interesa no poder tener ningún tipo de desecho y estamos tratando de trabajar con eso que es un subproducto”, dijo Fernández.

El empresario afirmó que hay muchas empresas interesadas en el cacao panameño y la industria está comenzando a surgir”.