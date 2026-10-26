Proyectos sobre seguridad alimentaria y tecnología rural ganan la Jornada de Iniciación Científica 2026

Proyectos sobre seguridad alimentaria, tecnología rural, biomateriales e inteligencia artificial obtuvieron los primeros lugares en la Jornada de Iniciación Científica (JIC) 2026. La iniciativa, concebida por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y desarrollada con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), se llevó a cabo durante el Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnología (IESTEC 2026), con la participación de 113 proyectos presentados por 279 estudiantes de ocho universidades del país y el acompañamiento de 99 asesores.

En la categoría de Ciencias de la Salud, el primer lugar correspondió al proyecto “Caracterización bioquímica y molecular de Klebsiella spp. y Serratia spp. en lechugas frescas comercializadas en la ciudad de Panamá”, elaborado por Jade Arias y Dayanis Torrero, de la Universidad de Panamá (UP), un estudio con un impacto directo en la salud pública y la inocuidad alimentaria. En Ciencias Naturales y Exactas, Juan Sanjur y Nairobys Sánchez Batista, de la UTP, resultaron ganadores con la “Caracterización de compuestos bioactivos de Bougainvillea spp. y su potencial uso en biofilms de ácido poliláctico”, una línea orientada al desarrollo de biomateriales sostenibles.

Por su parte, en Ciencias Sociales y Humanísticas, Edwin Santos, Ana Guerra y Eduardo Samudio, también de la UTP, alcanzaron el primer puesto con el “Desarrollo de un sistema inteligente de gestión de tareas y asistencia educativa mediante machine learning”. En el área de Ingeniería, Abdiel Cortés, Omar Abrego Peña y Raúl Díaz Vega, de la misma casa de estudios, se impusieron con el “Diseño y evaluación de filtros de biochar con Cocos nucifera con integración ciberfísica, monitoreo y cuantificación por visión artificial autocalibrada para comunidades rurales”, una solución tecnológica dirigida a optimizar el acceso a agua segura fuera de los centros urbanos.

Los galardones económicos consistieron en B/.6,000 para el primer lugar, B/.3,000 para el segundo y B/.2,000 para el tercero en cada una de las cuatro categorías, además de la entrega de cinco menciones honoríficas. La JIC fue creada por la UTP en 2015 y, desde 2016, se amplió a todas las universidades acreditadas por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá. Entre sus principales propósitos destacan “incorporar la investigación al proceso de formación universitaria en el país, identificar tempranamente vocaciones científicas y promover proyectos que respondan a problemas del entorno nacional”.