Resaltan valor del país como centro logístico

“Panamá es el ombligo del mundo en materia logística”, destacó Ricardo Partal, presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logística (Omcpl).

El desarrollo logístico es importante para la sostenibilidad del crecimiento económico del país y la región, por lo cual el empresario detalló que “por aquí (Panamá) atraviesan las cargas de un continente hacia otro, por lo tanto, la importancia en que Panamá se ilustre, Panamá brille y este ilustrar tiene que ser continuo, a diario, tenemos que estar cambiando y modificando estructuras si es necesario, tenemos que mejorar mucho más allá, que Panamá está brindando un servicio extraordinario en logística, siempre hay que mejorar, la sustentabilidad de lo que nos acompaña hoy, aportar a la energía verde, ahora que se está haciendo de manera incipiente pero es necesario afianzarlo”.

“Trabajar en los polos logísticos, ver qué hacemos con nuestros residuos logísticos, esto son los temas que están dejando de lado en el mundo, no solamente en Latinoamérica y países centroamericanos. Allí tenemos un valor en factor agregado importantísimo, estamos hablando de 900 mil millones de dólares que no se utilizan en materia logística, que no se considera. Es un negocio reciclaje más que importante”, afirmó.

De acuerdo al empresario, “debemos potenciarlo. Todo lo de ciberseguridad, automatización en los procesos. Las plataformas logísticas que tenemos que tener son automatizadas, semiautomatizadas, por lo menos. Tenemos que comenzar a pensar que la logística de hoy se desarrolla de manera conjunta. Están integradas con sustentabilidad e inclusión social”.