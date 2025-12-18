Terminarán plantas potabilizadoras de Howard y de Sabanitas con créditos del BID

Este jueves, 18 de diciembre, el presidente José Raúl Mulino informó que lograron conseguir los créditos para terminar las plantas potabilizadoras de Howard y de Sabanitas.

“Tras varios años de atrasos logramos, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una línea de crédito de 900 millones de dólares que nos va a permitir terminar la planta potabilizadora de Howard en Panamá Oeste y culminar la ampliación de las plantas de Sabanitas en Colón”, manifestó el jefe de Estado.

Explicó que “los dos proyectos son claves para poder garantizar agua a unas 3 mil personas en Panamá Oeste y 150 mil en la provincia de Colón”.

“Este financiamiento con el BID, estructurado entre la Secretaría de Metas y el IDAAN, además servirá para culminar el sistema de alcantarillado en David, Chiriquí”, resaltó Mulino.