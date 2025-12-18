Economía

Terminarán plantas potabilizadoras de Howard y de Sabanitas con créditos del BID

18 de diciembre de 2025

Este jueves, 18 de diciembre, el presidente José Raúl Mulino informó que lograron conseguir los créditos para terminar las plantas potabilizadoras de Howard y de Sabanitas.

“Tras varios años de atrasos logramos, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una línea de crédito de 900 millones de dólares que nos va a permitir terminar la planta potabilizadora de Howard en Panamá Oeste y culminar la ampliación de las plantas de Sabanitas en Colón”, manifestó el jefe de Estado.

Explicó que “los dos proyectos son claves para poder garantizar agua a unas 3 mil personas en Panamá Oeste y 150 mil en la provincia de Colón”.

“Este financiamiento con el BID, estructurado entre la Secretaría de Metas y el IDAAN, además servirá para culminar el sistema de alcantarillado en David, Chiriquí”, resaltó Mulino.

